موندو ديبورتيفو: برشلونة سيعلن التعاقد مع فيران توريس يوم الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 ديسمبر 2021

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، أن برشلونة سيحسم صفقة التعاقد مع فيران توريس من مانشستر سيتي في الأيام القليلة المقبلة.



وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إنه من المتوقع أن يعلن برشلونة التعاقد مع فيران توريس يوم الإثنين المقبل 27 ديسمبر، على أن يتم تقديم اللاعب للجماهير ووسائل الإعلام يوم الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة أنه تم إغلاق صفقة توريس بالفعل، حيث توصل برشلونة ومانشستر سيتي إلى اتفاق لنقل فيران توريس مقابل مبلغ ثابت قدره 55 مليون يورو إضافة إلى سلسلة من المتغيرات.

وانتقل توريس، البالغ من العمر 21 عاما، من فالنسيا إلى مانشستر سيتي صيف عام 2020، مقابل 28 مليون يورو، ويمتد عقده مع الفريق الإنجليزي حتى يونيو 2025.

وسجل توريس مع مانشستر سيتي 16 هدفا وصنع 4 في 43 مباراة، لكنه لم يلعب منذ أكتوبر الماضي عندما تعرض لإصابة مع المنتخب الإسباني في دوري الأمم الأمم الأوروبية.

وكان بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أمس الخميس قد قال: ”لن نتعاقد مع مهاجم في السوق الشتوي، رحيل فيران توريس لم يتم بصورة رسمية، أعرف أنهم يتفاوضون وأن الأمر بات قريبا، هذا كل شيء، عندما يعلن النادي سينتهي الأمر“.

وأضاف: ”لسنا مثل أندية أخرى حيث يقول اللاعب إنه يريد الرحيل فيرفض المالك لرغبته في الاستمرار، هنا إذا أراد أي لاعب الرحيل لشعوره بأنه سيكون أسعد في مكان آخر، يجب أن يرحل وسأكون سعيدا من أجله“.

ومن المؤكد أن برشلونة سيسعى للتعاقد مع مهاجم في السوق الشتوي في يناير 2022 بعد اعتزال المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بسبب مشاكل في القلب.

كما تعرض عثمان ديمبلي ومارتن برايثوايت وفيليب كوتينيو للإصابات ما أثر على خط هجوم الفريق، حيث سجل برشلونة هدفين فقط في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث ودع البطولة بعدما احتل المركز الثالث لينتقل إلى الدوري الأوروبي.

ويلعب برشلونة مع ريال مايوركا يوم الأحد في الدوري الإسباني ثم مع ليناريس ديبورتيفو في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، ثم يلعب مع غرناطة في الليغا، قبل أن يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية يوم 13 يناير.