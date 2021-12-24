شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف بدأ الأهلى بطل السوبر الأفريقى الاستعداد لمواجهة فيوتشر بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانب من بداية استعدادات فريقها لمواجهة المقرر لها الأحد فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، بعدما أغلق الجهاز الفنى ملف مباراة السوبر الأفريقى وبدأ فى التحضير لاستكمال منافسات الدورى الممتاز، من أجل الاستمرار فى تحقيق سلسلة الانتصارات بعد الفوز فى الست مباريات السابقة وتحقيق العلامة الكاملة بـ18 نقطة وتسجيل 18 هدف.

ويعكف موسيمانى ومعاونيه على مشاهدة عدد من مباريات فيوتشر الأخيرة بالدورى للتعرف على عناصر القوة والضعف فى صفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وطريقته عند الاستحواذ على الكرة وفى الاختراقات والوصول إلى مرمى المنافسين، وكذلك الثغرات الموجودة فى صفوفه من أجل استغلالها فى المباراة القادمة، لتحقيق هدفه فى الفوز بنقاط المباراة الثلاث.

وأثنى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بطاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر بعد المستوى الذى ظهر عليه اللاعب فى الوقت الذى شارك به فى مباراة السوبر الأفريقى ضد الرجاء المغربى أول أمس الأربعاء، ومساهمته الفعالة فى تتويج فريقه باللقب.

وسجل طاهر طاهر طاهر هدف التعادل للأهلى فى الدقيقة 90 من عمر المباراة قادت فريقه للتوجه إلى لعب ركلات جزاء ترجيحية، قبل أن يحرز ركلة جزاء ترجيحية من ضمن الست ركلات التى تم تسديدها بالمباراة.