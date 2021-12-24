شكرا لقرائتكم خبر عن توافد أبطال السوبر على ملعب التتش لحضور مران الفريق استعدادا للدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية عبر فيس بوك صوراً لبعض لاعبي الفريق قبل بدء مران المارد الأحمر بعد قليل على ملعب التتش استعداداً لمباراة فيوتشر المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد ، الأحد، في الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري.

وكتبت صفحة الأهلي في تعلقيها على بعض صور الفريق، قائلة: "توافد أبطال السوبر الإفريقي إلى ملعب التتش لاستئناف تدريباتهم استعدادًا للمواجهات المقبلة.



السولية



ثلاثي الاهلي



على لفطي



على معلول



معلول



وليد سليمان

في شأن أخر،قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأحمر بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخ النادي، عقب الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 6 / 5 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على صرف مكافآت خاصة، بعد الروح العالية التي ظهر عليها اللاعبين وتمسكهم بتحقيق اللقب الإفريقي والعودة في النتيجة حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بعدما تقدم الرجاء بهدف في بداية الشوط الأول، واستمرت رغبة لاعبي الأهلي في العودة للنتيجة حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ومن المقرر أن تصرف إدارة الأهلي مكافأة للاعبي الفريق الأحمر وفقا لما هو محدد في لائحة المكافآت الخاصة بالفريق الأول، بخلاف ما سيتم صرفه من مكافآت خاصة من قبل مجلس إدارة النادي، تقديرا لدور اللاعبين والجهاز الفني وإصرارهم على تحقيق لقب السوبر الإفريقي.