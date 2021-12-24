شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن غدا الأسماء النهائية المرشحة للانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن اتحاد الكرة ، غدا السبت الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات المقبلة، بعد مراجعة أوراق الترشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.

وأبلغ الاتحاد المصرى لكرة القدم، الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA بغلق باب الترشيح الإثنين الماضى، لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الجديد المقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل وذلك وفق المخطط الزمنى الذى وضعه الاتحاد المصرى واعتمده الاتحاد الدولي وصولًا إلى انتخاب مجلس إدارة جديد.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد المصري غدا السبت الموافق 25 ديسمبر الحالي بإعلان الأسماء النهائية لجميع المرشحين بعد مراجعة أوراقهم وفق الشروط المنصوص عليها في اللائحة ، وإبلاغ الاتحاد الدولي بالإعلان النهائي للمرشحين في اليوم نفسه وفق طلب الاتحاد الدولي