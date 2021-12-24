شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد الكرتى وفخر الدين بن يوسف من قائمة بيراميدز لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة انبي في إطار لقاءات الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي انبي في الثالثة عصر السبت على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: ناصر منسي - محمود وادي - دودو الجباس

وشهدت القائمة استبعاد كلا من وليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف من مواجهة الفريق البترولي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة من 6 مباريات خاضها حتى الآن، حقق الفوز في 5 لقاءات منها وتعادل في مباراة واحدة.