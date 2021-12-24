شكرا لقرائتكم خبر عن خوان براون يعد حازم مرسى بإعادة قيده فى الإسماعيلى خلال ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل حازم مرسى مهاجم النادى الاسماعيلى الصاعد على وعد من الارجنتينى خوان براون المدير الفنى للدراويش بإعادة قيده فى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك عقب تألقه فى التدريبات الاخيرة وحاجة الاسماعيلى لدعم خط هجومه فى يناير ، وكان مسئولى القلعة الصفراء قد رفعوا اسم حازم مرسى من قائمة الفريق ووضعه فى قائمة الانتظار لقيد لاعبين أخرين.

فى سياق أخر، عبر الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للإسماعيلى عن بالغ حزنه جراء تعرض الفريق لهزيمة أمام سموحة في بطولة الدوري خلال اللحظات الأخيرة ، وأشار فى تصريحات للموقع الرسمى :”أهدرنا العديد من الفرص السهلة فى الشوط الأول كانت كفيلة بإنهاء المباراة لصالحنا”.

وتابع المدرب الأرجنتيني :”النتيجة غير عادلة بكل تأكيد لكنها كرة القدم فى النهاية “، وشدد براون:” غياب التركيز عن بعض لاعبي الإسماعيلي كان السبب الرئيسى والأهم فى فقدان الثلاث نقاط لكن علينا أن نتحسن أكثر ونتجنب تكرار مثل تلك المواقف اعتبارا من اللقاءات المقبلة”.

وواصل :” أعلم مدى حزن وإستياء جماهير الدراويش العاشقة للفريق بدون شك من حقهم الغضب فهذا أمر طبيعي لكن الفريق في موقف صعب للغاية ويحتاج لدعمهم المستمر”.

وأتم حديثه :”مجلس إدارة النادى يسعى بقدر المستطاع لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية والذى سيسهم فى تطور الفريق للأفضل”.