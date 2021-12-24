شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يتصدر قائمة هدافى فيوتشر قبل مواجهة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد رفعت صانع ألعاب فريق فيوتشر والمنتخب الوطنى، قائمة هدافى الفريق، برصيد 3 أهداف خلال الـ6 جولات التى خاضها فيوتشر منذ انطلاق مسابقة الدورى العام، وذلك قبل اللقاء المرتقب مع الأهلى مساء الأحد المقبل، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء منتشياً بعد تتويجه مؤخراً بكأس السوبر الأفريقى على حساب الرجاء المغربى، فيما يدخل فريق فيوتشر المباراة باحثاً عن تصحيح المسار واستعادة النتائج الإيجابية بعد الهزيمة في أخر جولتين بالدوري.

ويحتل مروان محسن مهاجم فيوتشر، المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق برصيد هدفين، وتأكد غياب مروان عن مباراة الأهلي بسبب إصابته بكسر في شظية القدم، ويأتي أيمن الصفاقسي في المركز الثالث برصيد هدفين أيضاً.

فيما يحتل جوناثان نجويم، المركز الأول بقائمة صانعي الأهداف في فيوتشر برصيد 3 أهداف صنعها لزملائه، ويحتل أحمد رفعت المركز الثاني برصيد هدفاً واحداً.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث عشر في جدول مسابقة الدوري العام، بعدما حصد 7 نقاط من 6 جولات، حيث فاز فيوتشر في مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

وأكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه من الصعب أن يلحق محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، بلقاء الأهلى وفيوتشر المقرر إقامته الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام، بسبب خضوع اللاعب للتأهيل فى الوقت الحالى من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق أمام إنبى.

ويرفض الجهاز الفنى لفيوتشر بقيادة علي ماهر، المجازفة باللاعب خاصة أنه مازال يخضع للتدريبات التأهيلية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها فى وجه القدم.