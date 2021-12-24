شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة عرض الحزم السعودى لضم كهربا فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئولو النادي الأهلي أن الأيام الماضية لم تشهد تلقى القلعة الحمراء عروضاً من نادي الحزم السعودي لضم محمود عبد المنعم كهربا، وكشف مسئولو الأهلي أن ما تردد في هذا الأمر غير صحيح فاللاعب مُستمر مع الفريق ولا يفكر في الرحيل ولم يتلقى عروضاً من السعودية أو غيرها.

وأكد مسئولو الأهلي أن الفريق يستعد لخوض منافسات بطولة الدوري بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي مؤخراً على حساب الرجاء المغربي ومن بعدها يخوض الأهلي مونديال الأندية بالأمارات.

وتحدثت تقارير إعلامية الأيام الماضية عن عرض تلقاه كهربا من نادي الحزم السعودي وهو ما نفاه الأهلي شكلاً وموضوعاً ، حيث أوضح مسئولو القلعة الحمراء أن كهربا لم يتلقى عرضاً من الحزم السعودي في يناير المقبل.

على صعيد أخر ، يبدأ الأهلى، اليوم، الاستعداد لمباراة فيوتشر المقرر لها الأحد فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، بعدما أغلق الجهاز الفنى ملف مباراة السوبر الأفريقى الذى توج به للمرة الثامنة فى تاريخه على حساب الرجاء المغربى بركلات الترجيح وبدأ المارد الأحمر فى التحضير لاستكمال منافسات الدورى الممتاز.

نجح الأهلى فى الوصول إلى 6 انتصارات متتالية بالدورى متفوقا على مباريات الموسم الماضى بأكملها، حيث لم يصل الفريق إلى أكثر من 4 انتصارات متتالية، ما أدى إلى فقدانه اللقب فى آخر الموسم لصالح الزمالك، ويتصدر الأهلى جدول الدورى بالعلامة الكاملة بعدما حقق 18 نقطة من ستة مباريات مسجلا 18 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف.

سجل لاعبو الأهلى حتى الآن 18 هدفا فى 6 مباريات، وهو أعلى معدل تهديفى لأى فريق فى بطولة الدورى، واستقبلت شباك الأحمر فى 6 أهداف فى 6 مباريات وهو ثانى أقل أهداف تسكن شباك أى فريق فى الدورى بعد بيراميدز الذى استقبل 4 أهداف فقط وبيراميدز الذى استقبل 4 أهداف.

ويتصدر الجنوب أفريقى بيرسى تاو قائمة هدافى الأهلى والدورى بشكل عام برصيد 5 أهداف بالتساوى مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذى سجل نفس العدد من الأهداف، لكن جميعها من ركلات جزاء ويحل التونسى على معلول الظهير الأيسر للأهلى ثالثاً برصيد 4 أهداف.