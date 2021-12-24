شكرا لقرائتكم خبر عن لا يعرف الفوز.. 4 هزائم فى مواجهات محمد عودة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك لاستكمال مسيرته فى الدورى العام عندما يلتقى مع فريق غزل المحلة، فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة، فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وسط سعى الجهاز الفنى لتحقيق الفوز، بعد التغلب على المقاولون فى المباراة الماضية.

وسبق لمحمد عودة المدير الفنى الحالى لغزل المحلة، مواجهة نادى الزمالك فى 4 مباريات سابقة، وذلك خلال قيادته للمقاولون العرب، إلا أنه لم ينجح فى تحقيق أى انتصار على الفريق الأبيض. وجاءت مواجهات عودة مع المقاولون أمام الزمالك كالتالى:

ـ الدور الأول موسم 2017 / 2018: خسر من الزمالك 1/0

ـ الدور الثانى موسم 2016 / 2017: خسر من الزمالك 2/1

ـ الدور الأول موسم 2016 / 2017: خسر من الزمالك 3/0

ـ الدور الثانى موسم 2015 / 2016: خسر من الزمالك 2/0

يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل.

ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.