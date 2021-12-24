شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. كيف ساهم معلول فى انتقال أجايى للأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

ورحل أجايى منذ أيام من الأهلي بعدما فسخ عقده مع النادى فيما مازال معلول يشارك مع الفريق.

وقال سراج في تصريحات سابقة: البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلى أول من شاهد وطلب ضم معلول للأهلى، وتحمّس سيد عبد الحفيظ للصفقة.

وأضاف: كان هناك شرط جزائي في عقد معلول مع الصفاقسي بقيمة 500 ألف دولار.. تواصلنا مع الصفاقس مباشرة واقترح البعض أن نُسدد الشرط الجزائي في اتحاد الكرة التونسي مقابل ضم اللاعب لكن محمود طاهر رئيس الأهلى وقتها رفض هذا الاقتراح وطلب أن نتفاوض مع الصفاقسى وألا نتجاوزه وهذا ما حدث وأنهينا الصفقة مقابل 700 ألف دولار.

وتابع عصام سراج الدين: معلول كان يملك عرضاً من دورى الدرجة الثانية فى فرنسا لكنه كان مُتحمّسا جداً لخوض تجربة الأهلى.

وقال مدير تعاقدات الأهلي الأسبق إن معلول كان له دور كبير بعد الله سبحانه وتعالى في ضم جونيور أجايى للأهلي، موضحاً أنه حاول التواصل مع اللاعب النيجيري حينما كان يشارك مع منتخب بلاده في أولمبياد البرازيل لكنه فشل لينجح معلول في التواصل معه ويبدأ الأهلي التفاض مع أجايى إلى أن تمت الصفقة.