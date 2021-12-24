كاف يواجه تحديا جديدا قبل كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أخطر منتدى روابط الدوريات العالمية "WLF" الاتحادين الدولي لكرة القدم "فيفا" والأفريقي "كاف"، بأن الأندية لن تسمح برحيل اللاعبين الدوليين للمشاركة في كأس أمم أفريقيا قبل يوم 3 يناير.

وتقرر إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا في موعدها المحدد بين يومي 9 يناير و6 فبراير 2022، بعد فترة من الشد والجذب بسبب مطالبات الأندية الأوروبية بتأجيلها.

وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فمن المقرر أن يتم السماح للاعبين بالانضمام إلى معسكرات منتخباتهم يوم 27 ديسمبر الحالي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن منتدى روابط الدوريات العالمية أرسل خطابا إلى "فيفا" و"كاف" يقول فيه إن هذا الموعد "غير معقول وغير متناسب بالنسبة للعديد من الأندية واللاعبين في المباريات هذا الشهر".

وأشار خطاب المنتدى الذي يمثل أكثر من 40 دوريا حول العالم، إنه راسل فيفا وكاف مرتين الشهر الماضي لكنه لم يتلق ردا.

كذلك طالب جيروم بيرليموتر، الأمين العام للمنتدى، بتعديل لوائح فيفا بخصوص العقوبات الموقعة على اللاعبين أو الأندية في حالة عدم انضمامهم للمنتخبات بالمواعيد المقررة، مشيرا إلى أن المنظمة التي يرأسها ستعتبر أي عقوبة "لاغية وباطلة".

وكانت رابطة الأندية الأوروبية أعربت في وقت سابق عن قلقها بشأن "سلامة اللاعبين ورفاهيتهم قبل كأس أمم أفريقيا والتوقفات الدولية المقبلة في أوائل عام 2022، لا سيما في ظل تدهور حالة الصحة العامة والتحديات الشديدة التي واجهتها خلال النوافذ الدولية الأخيرة".