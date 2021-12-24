أكثر من مجرد لعبة.. تجربة مثيرة تنتظرك في مجتمع ببجي موبايل

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري:

فى وقت قصير بعد اقتحامها عالم الهواتف الذكية شقت PUBG MOBILE ببجي موبايل طريقها بين ألعاب الهاتف الذكي لتتفوق بشكل لافت حتى أصبحت اللعبة المحمولة رقم 1 في العالم، وليس كذلك فحسب، بل استطاعت خلق مجتمعاً وثقافة جديدة ونظرة مختلفة إلى هذا النوع من الألعاب الذي أحدث نقلة نوعية حقيقية كانت ببجي موبايل الملهمة والرائدة في التوجه نحوه.

فقد استطاعت ببجي موبايل تغيير النظرة النمطية التقليدية نحو الألعاب الذكية التي وقفت عند "التسلية فقط" بالعالم الجديد التي صنعته وأظهر كيف يمكن أن تساعد اللعبة على نمو التفكير بشكل كبير جداً والقدرة على تحليل المواقف واكتشاف الطريق والحل الصحيح وبالطبع زيادة نشاط الذاكرة وهو ما لمسه أولياء الأمور الذين باتوا يشاركون أبناءهم بعد احتكاكهم بالتقنية بحكم أن كل فرد يمتلك هاتف فأصبح الجميع يتشارك ويقضى وقتاً ممتعاً ومثيراً، فهذه اللعبة تمكنت من تكوين حالة فريدة حرفياً وفجرت ثورة في ثقافة الألعاب التي كان لها شكل يختلف تماماً عن شكلها بعد وجود ببجي موبايل.

ببجي موبايل لعبة المعركة الملكية للهاتف المحمول تم إنشاؤها بشكل مستقل بواسطة مجموعة إستديوهات Lightspeed & Quantum التابعة لشركة Tencent Games، وهي مرخصة رسميًا بواسطة PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS وتم إصدارها عالميًا في مارس 2018، وتلتزم ببجي موبايل التي تم تصميمها باستخدام Unreal Engine 4 بإنشاء تجربة لعبة تنافسية تكتيكية واقعية للغاية للاعبين من مستويات متعددة مثل الجودة المرئية والخرائط وتجربة التصويب وجوانب أخرى، لبدء رحلة مثيرة وممتعة.

يحتاج كل لاعب إلى إيجاد الإمدادات اللازمة لبقائه على قيد الحياة في ساحة المعركة، والاستفادة من إمكانيات تضاريس الخريطة والمركبات والعناصر ليكون آخر فريق ناجٍ في ساحة المعركة وتتوفر خرائط متعددة للاعبين للاختيار من بينها.

وهنا تكمن التجربة المثير والمختلفة كلياً التي تقدمها ببجي موبايل فقد أصبح لدينا لعبة تصويب حقيقية يمكن التحكم فيها بسلاسة إلى حد كبير والأهم في تجربة تصويب ممتعة تدعمها خرائط برسومات عالية الجودة، تحاكي إلى حدٍ ما الواقع مع مؤثرات ممزوجة ببراعة تجعلك تنغمس في الألعاب بعد هذا التناغم المدروس والمنظم بين الصوت والصورة والواقعية التي تضفيها ببجي موبايل من تصميم الملابس، والأسلحة، والأصوات الحركية المأخوذة من الواقع و كذلك أصوات الأسلحة، عند الأطلاق وكأنك تطلق من سلاحٍ حي .. تحقق من دقات قلبك وكن على أهبة الاستعداد لهذه التجربة المثيرة.

ونالت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اهتماماً بالغاً من ببجي موبايل حيث إنها على تمهيد الطريق لدخول الرياضات الإلكترونية وتطويرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأطلقت بطولاتٍ لكل من فرق الرياضات الإلكترونية المحترفة والهواة، بهدف تشجيع الرياضات الإلكترونية التنافسية في المنطقة حيث أظهرت الفرق العربية في دوري المحترفين لـببجي موبايل أداءً قوياً في البطولة الاحترافية الإقليمية الرسمية للعبة الأكثر شعبية في العالم.

وأتاحت ببجي موبايل للفرق المحترفة الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاختبار مهاراتها ضد الفرق المحترفة الأخرى، والفوز بمقعد لها في المنافسات العالمية، لتظهر هذه الرفق مهارات عالية وترتيب متقدم في الدوري وتؤكد على وجهة ببجي موبايل الصائبة في هذه الخطوة الممتازة التي تحقق أهداف اللعبة وأهما تعزيز الثقة بالنفس والتحدي ومنح الفرص للمواهب للتعبير عن أنفسهم.