عامر حسين يكشف مصير مباراة الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية المحترفة مصير مباراة الأهلي وبيراميدز التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس 30 ديسمبر.

وقال عامر في تصريحات هاتفية على قناة "اي تي سي": "لم يتم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز حتى الآن، وستقام في موعدها في حالة تأجيل أو إلغاء كأس الأمم الإفريقية

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون من الفترة 9 يناير إلى 6 فبراير.

وتابع: "معسكر منتخب مصر لكأس الأمم لم يتم تحديد موعده، ولكن أي لاعب في أي ناد بالدوري يتم استدعائه من منتخب بلده، ابتداءً من يوم 27 سنؤجل مباراة فريقه بشكل رسمي".

وأشار عامر حسين إلى: "البطولة ضمن الأجندة الدولية، لذلك من حق أي فريق الاعتراض على خوض مبارياته في هذه الفترة، ولا يمكن وضع أي مباراة خلالها نتتظر معرفة متى سيبدأ معسكر منتخب مصر، وبعد ذلك سيتحدد مصير مباراة الأهلي وبيراميدز باللعب أو التأجيل".

واختتم عامر حسين تصريحاته قائلًا: "تواصلت مع ضياء السيد مدرب المنتخب ووائل جمعة مدير المنتخب وأخبراني أنهما لم يحصلا على إجابة من البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر حول موعد المعسكر الخاص بكأس أمم إفريقيا حتى الآن ومن المنتظر أن يعلن عنه غدًا".