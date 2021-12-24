وكيل سيف الجزيري يكشف موقفه من الرحيل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد علاء أباظة، وكيل أعمال سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، أن المهاجم التونسي منفتح على فكرة الرحيل عن القلعة البيضاء، بشرط وصول العرض المناسب.

وقال أباظة في تصريحات لقناة "إي تي سي" التليفزيونية إن هناك عدة أندية من قطر والإمارات والسعودية وتركيا أبدت اهتمامها بالتعاقد مع سيف الدين الجزيري في يناير المقبل.

وأضاف: "يتبقى في عقد سيف ممتد مع الزمالك موسمين ونصف، لكن لو تلقينا عرضا مناسبا سيرحل في الميركاتو الشتوي المقبل".

وأوضح: "سيف ملتزم بعقده مع الزمالك وهو ناد كبير وعريق، والعرض المناسب يحدده اسم النادي الجديد وليس المقابل المالي".

وتابع: "الزمالك لم يعلن طلباته حتى الآن، وينتظر وصول العروض بصيغة رسمية".

وفي ختام تصريحاته ذكر وكيل النجم التونسي أن الشرط الجزائي في عقده مع الزمالك سيتم تفعيله بعد نهاية موسمه الثاني مع الفريق، أي الموسم المقبل.