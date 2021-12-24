ميسي مع باريس.. البداية الأسوء له في الملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

منذ انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان، تراجع مستواه بشكل كبير، وما حققه مع الفريق الباريسي حتى الآن، أقل من التوقعات بكثير، بل هناك أراء أن البرغوث، السبب الرئيسي في تراجع نتائج الفريق.

عانى ليونيل ميسي بعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان، وخاصة في الدوري الفرنسي، حيث أنه في 11 مشاركة، سجل هدفًا واحدًا، وصناع 5 أهداف، ليصبح موسم البرغوث هو الأقل له في مشواره الكروي.

تذبذب مستوى ميسي في الدوري الفرنسي بشكل كبير، رغم محاولاته لتقديم أداء مميز مع باريس، ولعل أكبر سقطه كانت له مع باريس سان جيرمان عندما جلس على الأرض خلف حائط الصد، ليثير هذا الأمر تساؤلات عشاقه كيف لأحسن لاعب في العالم أن يجلس على الأرض بهذا الشكل؟.

كشفت تقارير صفحية أن بداية ميسي الموسم الحالي 2021-2022، هي الأسوء في تاريخه بالملاعب، حيث سجل ميسي 6 أهداف فقط من 16 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات بواقع هدف في الدوري، و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ويرصد الخليج 365 أرقام ميسي في الدور الأول منذ موسم 2007-2008 إلى الآن:

موسم 2021-2022: 6 أهداف

موسم 2020-2021: 10 أهداف

موسم 2019-2020: 15 هدفًا

موسم 2018-2019: 21 هدفًا

موسم 2017-2018: 19 هدفًا

موسم 2016-2017: 23 هدفًا

موسم 2015-2016: 12 هدفًا

موسم 2014-2015: 23 هدفًا

موسم 2013-2014: 14 هدفًا

موسم 2012-2013: 35 هدفًا

موسم 2011-2012: 29 هدفًا

موسم 2010-2011: 27 هدفًا

موسم 2009-2010: 16 هدفًا

موسم 2008-2009: 16 هدفًا

موسم 2007-2008: 12 هدفًا

وواصل ميسي أرقامه السلبية في الدوري الفرنسي، حيث فشل في هز الشباك خارج الديار للمباراة الثامنة على التوالي في الموسم الحالي (2021-2022).