رانجنيك يطالب جميع لاعبي مانشستر يونايتد بتلقي لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 ديسمبر 2021

قال رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد إنه يتعين على ناديه الحرص على تلقي جميع لاعبيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار، والذي تسبب في تأجيل آخر مباراتين ليونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال المدرب الألماني للصحفيين ”في النادي.. علينا تشجيع اللاعبين على الانضباط فيما يتصل بالاختلاط مع الآخرين، وعلينا أيضا الحرص على تلقي معظم اللاعبين اللقاح“.

وأضاف ”وحسب علمي فإن نسبة اللاعبين الذين تلقوا اللقاح في النادي عالية“.

ولم يلعب مانشستر يونايتد أي مباراة منذ فوزه 1/0 على نوريتش سيتي في 11 ديسمبر كانون الأول الجاري، وتأجلت مباراتاه أمام برايتون آند هوف ألبيون وبرنتفورد لعدم توفر الحد الأدنى المطلوب من اللاعبين نتيجة حالات الإصابة بكورونا.

وحاليا يستعد الفريق بصفوف شبه مكتملة لمواجهة نيوكاسل يونايتد في ملعب الأخير الإثنين المقبل.

وأضاف رانجنيك ”تبين خلال الأسبوعين الأخيرين أن من تلقوا جرعتين أو ثلاث من التلقيح يمكن أن يصيبهم الفيروس وخاصة السلالة الجديدة (أوميكرون)“.

وأتم ”التلقيح لا يحمي لكنه على الأقل يحمي من الأعراض الشديدة“.

وواصل ”حسب علمي.. معظم لاعبي فريقنا الذين جاءت نتائج فحوصهم إيجابية ظهرت عليهم أعراض خفيفة جدا جدا، ولم يتعرضوا لأي معاناة نتيجة لذلك“.

وحاليا يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بين فرق الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة من 16 مباراة بفارق 17 نقطة عن جاره المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب الذي لعب 18 مباراة.