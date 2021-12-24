لاعب بايرن ميونخ الألماني يتصدر.. ترتيب محمد صلاح بقائمة هدافى الدوريات الخمس الكبرى الموسم الحالى

الشارقة - اميمة ياسر - تصدر الدولى البولندى روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني قائمة هدافي الدوريات الخمس الكبرى خلال الموسم الحالي، قبل نهاية العام الجارى 2021 متفوقاً بفارق عن كل منافسيه الهدافين.

ووفقاً لشبكة "سكاواكا" العالمية المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الخاصة بكرة القدم العالمية، سجل ليفاندوفسكي حتى الآن 19 هدافًا في الدوري الألماني.

وجاء ثانياً باتريك تشيك مهاجم بايرن ليفركوزن برصيد 16 هدفاً بالتساوي مع دوسان فيلاهوفيتش هداف فريق فيورنتينا الإيطالي.

ورابعاً تواجد الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بالتساوي مع الخامس المصري محمد صلاح برصيد 15 هدفاً في القائمة.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر إحرازاً للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى كالتالي..



وحافظ محمد صلاح، جناح فريق ليفربول المهاجم ومنتخب الفراعنة، على صدارة ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي الموسم الحالى 2021 - 2022، بعد مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر منافسات البريميرليج.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، رغم فشله في هز شباك توتنهام، بالمواجهة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، مساء الأحد، على ستاد "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الــ18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

فيما ينافس المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، نظيره كريستيانو رونالدو في التصويت الجماهيرى على جائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب فى العالم للعام الجارى 2021 حتى الآن، وذلك قبل أيام قليلة من الحفل المقرر إقامته يوم 27 ديسمبر الجارى.

فيما وكسر النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم فريق العملاق البافارى بايرن ميونخ الألمانى، الرقم القياسى المسجل باسم جيرد مولر، كأكثر لاعب أحرز أكبر عدد ممكن من الأهداف فى عام واحد بالدورى الألمانى لكرة القدم "البوندزليجا"، حيث سجل هدفه رقم 43، أمام فولفسبورج، التى انتهت بفوز البافارى بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى الألمانى، على ملعب "إليانز أرينا".