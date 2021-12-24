شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يجهز محمود حمدى لحراسة عرينه فى غياب جنش أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفيوتشر بقيادة على ماهر، على حراسة محمود حمدى لعرين الفريق، فى اللقاء المرتقب أمام الأهلى، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك فى ظل استكمال جنش للتدريبات التأهيلية بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى وجه القدم.

وأكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه من الصعب أن يلحق محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، بلقاء الأهلى وفيوتشر، بسبب خضوع اللاعب للتأهيل فى الوقت الحالى من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق أمام إنبى.

ويرفض الجهاز الفنى لفيوتشر بقيادة علي ماهر، المجازفة باللاعب خاصة أنه مازال يخضع للتدريبات التأهيلية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها فى وجه القدم.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث عشر في جدول مسابقة الدوري العام، بعدما حصد 7 نقاط من 6 جولات، حيث فاز فيوتشر في مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.