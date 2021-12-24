شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى فى 6 مباريات بالإيجيبشن ليج قبل مواجهة فيوتشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الأهلى، اليوم، الاستعداد لمباراة فيوتشر المقرر لها الأحد فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، بعدما أغلق الجهاز الفنى ملف مباراة السوبر الأفريقى الذى توج به للمرة الثامنة فى تاريخه على حساب الرجاء المغربى بركلات الترجيح وبدأ المارد الأحمر فى التحضير لاستكمال منافسات الدورى الممتاز.

نجح الأهلى فى الوصول إلى 6 انتصارات متتالية بالدورى متفوقا على مباريات الموسم الماضى بأكملها، حيث لم يصل الفريق إلى أكثر من 4 انتصارات متتالية، ما أدى إلى فقدانه اللقب فى آخر الموسم لصالح الزمالك، ويتصدر الأهلى جدول الدورى بالعلامة الكاملة بعدما حقق 18 نقطة من ستة مباريات مسجلا 18 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف.

سجل لاعبو الأهلى حتى الآن 18 هدفا فى 6 مباريات، وهو أعلى معدل تهديفى لأى فريق فى بطولة الدورى، واستقبلت شباك الأحمر فى 6 أهداف فى 6 مباريات وهو ثانى أقل أهداف تسكن شباك أى فريق فى الدورى بعد بيراميدز الذى استقبل 4 أهداف فقط وبيراميدز الذى استقبل 4 أهداف.

ويتصدر الجنوب أفريقى بيرسى تاو قائمة هدافى الأهلى والدورى بشكل عام برصيد 5 أهداف بالتساوى مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذى سجل نفس العدد من الأهداف، لكن جميعها من ركلات جزاء ويحل التونسى على معلول الظهير الأيسر للأهلى ثالثاً برصيد 4 أهداف.

وعلى صعيد "مستر اسيست" يتربع محمد مجدى أفشة نجم الأهلى على قائمة أكثر لاعبى الدورى صنعاً للأهداف برصيد 4 تمريرات سحرية.