شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الطوارئ تنقذ محمد شريف وأفشة من الاستبعاد قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد شريف ومحمد مجدى أفشة لاعبا الأهلى بشدة من التواجد فى قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا 2022، والهروب من مفاجآت كيروش، خاصة بعد قرار الكاف بزيادة القوائم إلى 28 لاعبا بدلا من 23 فقط.

وشهدت الفترة الماضية جدلا حول مصير أفشة ومحمد شريف فى المنتخب، خاصة أن كيروش لم يعتمد عليهما بشكل أساسى منذ بداية عمله مع المنتخب قبل أن يضمهما لقائمة كأس العرب فى قطر.

كما شهدت الساعات الماضية جدلا حول مصير أفشة ومحمد شريف فى القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا، فى ظل وجود أكثر من لاعب فى مركز كل منهما مثل عمر مرموش ورمضان صبحى وتريزيجيه بالنسبة لمركز الجناح الأيسر الذى يلعب فيه محمد شريف، بينما يعتمد كيروش على عبد الله السعيد فى مركز رقم 10 الذى يؤدى فيه أفشة.

لكن جاءت قائمة الطوارئ التى تضم 5 لاعبين لتطمئن أفشة ومحمد شريف على تواجدهما فى القائمة المتجهة إلى الكاميرون، حيث سيضم كيروش 28 لاعبا وليس 23 فقط.

وأرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابات إلى الاتحادات المشاركة في بطولة كاس الأمم الأفريقية تؤكد فيها موافقة اللجنة المنظمة للبطولة على زيادة عدد قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة من 23 إلى 28 لاعبًا وذلك لمنح المنتخبات فرصة أكبر في الاختيارات وتفادي غياب أي عناصر مهمة بداعي تفشي وباء كورونا.

وعلم ”الخليج 365” أن "كاف" أوضح في خطابه أن المنتخبات المشاركة فى كأس أمم أفريقيا المقبلة فى الكاميرون، لها الحق في تسجيل 28 لاعبا فى قائمة البطولة بدلا من 23، فى ظل الوضع الوبائى لفيروس كورونا، على أن تتحمل الاتحادات تكاليف الـ5 أسماء الإضافية في القوائم والتي ستكون موجودة كبدائل في حالة الطوارئ وغياب أي لاعب خلال البطولة.

وتضمن الخطاب تأكيدًا بأن الاتحادات من حقها قيد 5 لاعبين إضافيين أو الاكتفاء بالقائمة الأصلية من 23 لاعب فقط، على أن تتحمل تكاليف اللاعبين الإضافيين من سفر وإقامة حال إرسال قائمة تضم 28 لاعبًا.