شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة جديدة عندما يلتقى مع فريق غزل المحلة، فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة.
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة .. يلتقى الزمالك مع نظيره المحلة غدا السبت فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وسط سعى الجهاز الفنى لتحقيق الفوز، بعد التغلب على المقاولون فى المباراة الماضية.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و المحلة
مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الجولة الثامنة ستتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق بث و إذاعة المباريات .
موقف الفريقين فى الدورى
يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل.
ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.