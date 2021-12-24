شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة جديدة عندما يلتقى مع فريق غزل المحلة، فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة.