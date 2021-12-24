شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وبيراميدز والمصرى أبطال فيلم "الناجون من الهزيمة" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظت فرق الأهلى وبيراميدز والمصرى بسجلها خالياً من الهزائم حتى الآن فى الدورى العام، الذى يتصدره الأهلى بالعلامة الكاملة من 6 جولات، بعدما حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية ليرفع رصيده إلى النقطة 18 فى المركز الأول بجدول المسابقة.

ومن المقرر أن يخوض النادى الأهلى مباراة الجولة السابعة أمام فيوتشر يوم الأحد المقبل، وذلك بعدما تم تأجيلها بسبب مشاركة الفريق الأحمر في مباراة كأس السوبر الأفريقي، والذي توج به الأهلي بعد الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 6/5 بركلات الجزاء الترجيحية.

بينما خاض بيراميدز 6 مباريات في الدوري حتى الآن، فاز في 5 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة ليحصد 16 نقطة ويحتل وصافة المسابقة في انتظار خوض مباراته المؤجلة أمام إنبي.

ونجح النادى المصرى تحت قيادة مدربه معين الشعبانى فى الحفاظ على سجل الهزائم نظيفاً حتى الآن، حيث خاض الفريق البورسعيدي 7 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في 4 مباريات أخرى، وحصد 13 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام.

وعلى الجانب الآخر، بقى فريق الإسماعيلى فى المركز قبل الأخير بالدورى العام برصيد نقطتين، دون أن يحقق أى انتصار حتى الآن بعد مرور 7 جولات، فى واحدة من أسوأ انطلاقات الدراويش بالدورى.

بينما يحتل فريق إيسترن كومباني المركز الأخير بالدورى العام برصيد نقطة واحدة بعد التعادل فى المباراة الأخيرة أمام المقاصة، وكان الفريق الصاعد حديثاً إلى الدورى قد تلقى 6 هزائم متتالية فى أول 6 مباريات له بالدورى.