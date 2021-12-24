شكرا لقرائتكم خبر عن شونجا يغادر القاهرة اليوم بعد فسخ تعاقده بالتراضى مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الزامبى جاستن شونجا مهاجم الإسماعيلى القاهرة اليوم بعدما أنهى مجلس إدارة النادى الأصفر برئاسة المهندس يحيى الكومى إجراءات فسخ التعاقد معه بالتراضى، بناء على توصية من الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى خوان براون واللجنة الفنية التى يترأسها حمادة المصرى، لعدم ظهوره بمستوى قوى مع الفريق منذ ارتدائه قميص الدراويش.

ووقع اللاعب صباح اليوم على جميع إجراءات فسخ التعاقد، ومن المقرر أن يغادر إلى بلاده خلال وقت متأخر من مساء اليوم.

ويتطلع مجلس إدارة النادى ضم لاعبين جدد على مستوى عالٍ خلال الميركاتو الشتوى لعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية وتحقيق طموحات جماهيره العريقة.

وكان الدراويش قد تعاقد مع شونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة ثلاثة مواسم، قادماً من نادى كيب تاون سيتى الجنوب أفريقى، لكنه لم يلعب مع الفريق سوى 4 مباريات بواقع 105 دقائق، فشل خلالها فى التسجيل أو المساهمة فى أى أهداف.