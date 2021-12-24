شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. طاهر محمد طاهر.. من انتقادات السوشيال ميديا إلى بطل فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشخصية اللاعبين الكبار، رد طاهر محمد طاهر صانع ألعاب النادي الأهلي، على كل منتقديه بهدف قاتل في كأس السوبر الأفريقي، ليقود النادي الأهلي إلى انتزاع اللقب الأفريقي رقم 24 في تاريخه، ويواصل المنافسة مع ريال مدريد على صدارة قائمة أكثر الأندية تتويجاً بالألقاب القارية في العالم.

استطاع طاهر محمد طاهر خلال مشاركته في دقائق معدودة أمام الرجاء المغربي، بعد نزوله بديلاً قبل نهاية الشوط الثاني والمباراة في كأس السوبر الأفريقي، أن يكون أهم العناصر الحاسمة مع الفريق الأحمر، بعدما سجل هدفاً مميزاً ليتعادل للأهلي أمام الرجاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ويضمن وصول الفريق إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي فاز بها الأهلي بنتيجة 6/5، ليتوج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

لم تتوقع جماهير الأهلي أن يكون طاهر هو صاحب الهدف الحاسم في اللقاء، بعدما كان اللاعب أبرز المرشحين للرحيل عن الأهلي في يناير المقبل لاسيما بعد الحرب التى تعرض لها من كثيريين عبر منصات السويشيال ميديا، بسبب عدما قناعة موسيماني بقدراته الفنية، ليرد طاهر على الجميع ويفتح صفحة جديدة مع الجهاز الفني للفريق والجماهير ، بعدما دون اسمه بحروف من ذهب في قلوب عشاق الأحمر.

ولعب طاهر محمد طاهر 46 مباراة مع الأهلى في جميع المسابقات، بواقع 25 مباراة في الدورى و14 في بطولات أفريقيا ومباراة في السوبر المصرى و3 مباريات في كأس مصر و3 في كأس العالم للأندية، سجل 7 أهداف "4 فى أفريقيا و3 في الدورى" وصنع 5 أهداف.

وواصل النادى الأهلى تربعه على قائمة أكثر الأندية الأفريقية تحقيقا للقب السوبر الأفريقى برصيد 8 ألقاب، حيث توج باللقب أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2020، 2021، وفشل في تحقيقه مرتين فقط عامي 1994، 2015