شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصرف مكافآت خاصة للاعبيه بعد حصد السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأحمر بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخ النادي، عقب الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 6 / 5 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على صرف مكافآت خاصة، بعد الروح العالية التي ظهر عليها اللاعبين وتمسكهم بتحقيق اللقب الإفريقي والعودة في النتيجة حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بعدما تقدم الرجاء بهدف في بداية الشوط الأول، واستمرت رغبة لاعبي الأهلي في العودة للنتيجة حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ومن المقرر أن تصرف إدارة الأهلي مكافأة للاعبي الفريق الأحمر وفقا لما هو محدد في لائحة المكافآت الخاصة بالفريق الأول، بخلاف ما سيتم صرفه من مكافآت خاصة من قبل مجلس إدارة النادي، تقديرا لدور اللاعبين والجهاز الفني وإصرارهم على تحقيق لقب السوبر الإفريقي.