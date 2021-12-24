مدرب حراس أستون فيلا يهنئ الأهلي ويثني على الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد نيل كاتلر، مدرب حراس أستون فيلا، بالقدرات التي يتمتع بها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، مشيرا إلى أن السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي، هو الحارس الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال نيل كاتلر، في تصريحات هاتفية لقناة "الأهلي": "هناك العديد من الحراس الأفارقة الذين أتابعهم بشكل خاص، مثل إدوارد ميندي والكاميروني أندري أونانا حارس مارسيليا والمغربي ياسين بونو حارس إشبيلية".

وأضاف: "إذا تحدثنا عن محمد الشناوي فقد رأيت له بعض الملخصات له في مباراة السوبر الإفريقي وبطولة كأس العالم للأندية التي يتابعها الجميع، الشناوي حارس مرمى رائع وينتظره مستقبل باهر".

وأكمل: "تهانينا للأهلي لامتلاكه حارس رائع مثل محمد الشناوي، تابعت من خلال وسائل الإعلام أرقامه وبعض الإنقاذات التي قام بها، أمر عظيم، وتهانينا أيضا لمنتخب مصر والشعب المصري الذي لديه محمد الشناوي".

وأوضح: "بالنسبة للقدرات البدنية فهو يحتاج العديد من الأشياء من أجل التحسن، شاهدت ركلات الترجيح لمباراة السوبر الإفريقي حيث كان الشناوي قريبا من إنقاذ ركلتين".

وأتم نيل كاتلر قائلا: "ميندي هو الحارس الأفضل في إنجلترا، يقدم مستوى عظيما وهذا مكسب للكرة الإفريقية، أتحدث بكل شفافية رغم أنني مدرب حراس أستون فيلا، وأليسون يتسحق أن يكون ثاني أفضل حارس في إنجلترا".