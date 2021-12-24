بوفون: رونالدو سبب ابتعاد يوفنتوس عن لقب دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كبت: حسام الدين جمال

يرى جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس وقائده السابق، أن وجود كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق كان السبب الرئيسي في حرمان "البيانكونيري" من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس تعاقد مع رونالدو في صيف 2018 قادما من ريال مدريد في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو، وكان الهدف الأساسي لها هو إنهاء لعنة دوري أبطال أوروبا والتتويج باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 1996، لكن النجم البرتغالي المخضرم رحل إلى مانشستر يونايتد في صيف العام الحالي دون أن يحقق الهدف الذي جاء لأجله.

وقال بوفون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "يوفنتوس تمتع بفرصة التتويج بدوري الأبطال في أول موسم لرونالدو مع الفريق، لكن حينها كنت أتواجد في باريس ولا أعرف ماذا حدث".

وأضاف: "عندما عدت إلى يوفنتوس عملت مع كريستيانو لمدة عامين، قدمنا مستويات جيدة لكن الفريق فقد هويته وحمضه النووي".

وأتم: "المنافسة قوية داخل يوفنتوس بين مجموعة مميزة اللاعبين تسعى لحجز مكان بالتشكيل الأساسي، لكننا خسرنا اللقب في وجود رونالدو".

جدير بالذكر أن يوفنتوس ودع دوري الأبطال من ربع النهائي في الموسم الأول لرونالدو على يد أياكس أمستردام الهولندي، ثم خرج من دور الـ16 في النسختين التاليتين أمام أولمبيك ليون الفرنسي وبورتو البرتغالي على الترتيب.