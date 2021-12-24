شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ يُكتب فى الجزيرة.. معلول يحصد 3 بطولات قبل الأهلى و12 بطولة حمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب مسئولو النادى الأهلى من الإعلان عن تجديد عقد الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر، خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب بشأن بنود العقد الجديد الذى يستمر لعامين حتى 2023، باعتباره آخر اللاعبين المستهدفين لتجديد العقد معهم الوقت الحالى.

وأعلن مسئولو النادى الأهلى أنه تم التوصل لاتفاق بشأن تجديد العقد مع علي معلول، على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمى من قبل إدارة النادى عقب العودة من قطر وانتهاء مشاركة الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقي ضد الأهلي والتي انتهت بتتويج الفريق الأحمر باللقب الثامن في تاريخه.

وتعاقد النادى الأهلى مع على معلول في صيق 2016 قادما من الصفاقسى التونسى بقيمة 700 ألف يورو بعدما رفض معلول استخدام الشرط الجزائى مع فريقه السابق الذى يبلغ 500 ألف دولار.

الأهلى يمنح معلول التاريخ

وحصل على معلول على 3 بطولات فقط قبل الانتقال إلى الاهلى وهى الرابطة التونسية المحترفة عام 2012/ 2013، وكأس الكونفدرالية 2013، وكأس شمال أفريقيا 2009، ولكن بعد الانتقال إلى الأهلى حصد 12 لقبا حتى الآن خلال أقل من 6 سنوات قضاها النجم التونسي في قلعة الجزيرة.

ونستعرض بطولات على معلول مع الأهلى..

4 دورى مصرى

2 كأس مصر

2 سوبر محلى

2 سوبر أفريقى

2 دورى أبطال أفريقيا