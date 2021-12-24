شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سيراميكا يواجه المقاولون بالجبل الأخضر فى الجولة الثامنة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه سيراميكا نظيره المقاولون العرب في تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بعد التعادل بأربعة أهداف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من الزمالك بهدفين مقابل هدف بنفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه مثلهم فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بضرورة حصد النقاط الثلاث الليلة لإستعادة نغمة الانتصارات مشدداً على ضرورة التركيز الدفاعى لتلافى الأخطاء التي ظهرت في مباراة زعيم الثغر الأخيرة.

فيما طالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بإغلاق صفحة الهزيمة من الزمالك بالجولة الأخيرة مشدداً على ضرورة إستعادة العروض الطيبة وتحقيق الفوز للتخلص من مراكز القاع بالمسابقة.