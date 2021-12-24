شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبة لحاق جنش بمباراة الأهلى وفيوتشر بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، في تصريحات لـ" الخليج 365"، أنه من الصعب أن يلحق محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، بلقاء الأهلى وفيوتشر المقرر إقامته الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام، بسبب خضوع اللاعب للتأهيل فى الوقت الحالى من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق أمام إنبى.

ويرفض الجهاز الفنى لفيوتشر بقيادة علي ماهر، المجازفة باللاعب خاصة وأنه مازال يخضع للتدريبات التأهيلية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها فى وجه القدم.

ويعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة للنادي الأهلى فى الدورى وآخرها مباراة سموحة التي انتهت بفوز الأهلى برباعية مقابل هدف، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين فيوتشر والأهلى يوم 26 ديسمبر الجارى.

ويسعى الجهاز الفني لفيوتشر للبحث عن نقاط القوة والضعف فى النادى الأهلى قبل اللقاء المرتقب، حيث يسعى فيوتشر للخروج من نفق النتائج السلبية بعد خسارة آخر جولتين بالدورى.

ويحتل فريق فيوتشر المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري العام، بعدما حصد 7 نقاط من 6 جولات، حيث فاز فيوتشر في مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.