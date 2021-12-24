شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعدادا لمباراة فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الاهلي اليوم ،الجمعة، الاستعداد لمباراة فيوتشر المقرر لها الأحد فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعدما أغلق الجهاز الفني ملف مباراة السوبر الإفريقي وبدأ في التحضير لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، من أجل الاستمرار في تحقيق سلسلة الانتصارات بعد الفوز في الست مباريات السابقة وتحقيق العلامة الكاملة بـ18 نقطة وتسجيل 18 هدف.

ويعكف موسيماني ومعاونيه على مشاهدة عدد من مباريات فيوتشر الأخيرة بالدوري للتعرف على عناصر القوة والضعف في صفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وطريقته عند الاستحواذ على الكرة وفي الاختراقات والوصول إلى مرمى المنافسين، وكذلك الثغرات الموجودة في صفوفه من أجل استغلالها في المباراة القادمة، لتحقيق هدفه في الفوز بنقاط المباراة الثلاث.

وأثنى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بطاهر طاهر لاعب الفريق الأحمر بعد المستوى الذى ظهر عليه اللاعب فى الوقت الذى شارك به فى مباراة السوبر الأفريقى ضد الرجاء المغربى أول أمس الأربعاء، ومساهمته الفعالة فى تتويج فريقه باللقب.

وسجل طاهر طاهر طاهر هدف التعادل للأهلى فى الدقيقة 90 من عمر المباراة قادت فريقه للتوجه إلى لعب ركلات جزاء ترجيحية، قبل أن يحرز ركلة جزاء ترجيحية من ضمن الست ركلات التى تم تسديدها بالمباراة.

وظهر طاهر بمستوى جيد فى مباراة السوبر الأفريقى رغم غيابه عن المشاركة الأساسية فى المباريات الماضية للأهلى بل واستبعاده من الحسابات الفنية في عدد من المباريات السابقة، لكنه استغل الفرصة التي حصل عليها بعد مشاركته في الدقائق الأخيرة من مباراة السوبر وتسجيل هدف الحسم في مرمى الرجاء.

وطالب موسيماني طاهر طاهر بالاستمرار على نفس المستوى، ووعده بأن يكون له دور كبير مع الفريق الأحمر بشرط الاجتهاد فى التدريبات الجماعية، مؤكدا أن الجميع سيحصل على فرصة كاملة بالأهلي في ظل ضغط المباريات والمشاركة في عدد كبير من المباريات.