شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو ضيفاً ثقيلا على الشرقية للدخان بستاد بتروسبورت بالدورى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الشرقية للدخان نظيره فاركو في الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة قوية للفريقين يدخلها الشرقية للدخان بعد التعادل السلبى مع مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر فاركو من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى نفس الجولة.

ويقبع الشرقية للدخان في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 7 مباريات لم يحقق الفوز وتعادل في لقاء وحيد وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 16 هدف فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

وطالب علاء عبد العال المدير الفنى للشرقية للدخان لاعبيه بمواصلة الأداء الجيد بعدما اقتنص الفريق أول نقطة فى تاريخه ببطولة الدورى بعد تعادله مع مضيفه مصر للمقاصة دون أهداف، على ملعب الكلية الحربية، وتلقى إيسترن كومباني 6 هزائم متتالية قبل أن يوقف مسلسل الهزائم بالتعادل مع المقاصة، في المباراة التي شهدت ضربة جزاء ضائعة من أصحاب الأرض عن طريق حسام عبد الواحد.

في المقابل طالب مجدى عبد العاطى المدير الفني لفاركو لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات مؤكداً أنه لن يقبل سوى بحصد النقاط الثلاث لإستعادة مركز متميز بجدول المسابقة فى ظل كوكبة النجوم التي تمتلىء بها صفوف فريقه.