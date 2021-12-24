شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مواجهات قوية فى سادس جولات دورى وسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم ، الجمعة ، مواجهات قوية فى إطارسادس جولات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021 / 2022 ، وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلاً من ، الإعلاميين مع الأهلى والزهور مع سبورتنج وإسكندرية للبترول مع هليوبوليس وبورسعيد مع الزمالك و دلفى مع الطيران والشمس مع الترسانة و 6 أكتوبر مع طلائع الجيش و طنطا مع بتروجت و مصر للبترول مع القناة و المنيا مع سموحة و بنى سويف مع الإتحادةو إيسترن كومبانى مع الداخلية .

بينما تشهد الجولة السادسة فى دورى سيدات الطائرة ، مواجهات بين كلا أصحاب الجياد مع الأهلى و هليوبوليس مع الشمس و سموحة مع الجزيرة و سبورتنج مع الطيران و الصيد مع وادى دجلة والزهور مع الزمالك .

ونجح ياسر قمر فى رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة بالفوز على منافسه شريف الشمرلى فى الانتخابات التى عقدت مؤخرا، بينما نجحت هناء حمزة فى منصب نائب الرئيس وعمرو مخلوف نائبا للصندوق.

ونجح فى العضوية كل من: تامر بيبرس وعايدة إسماعيل ووائل قنديل ومحمود الفقى وشوكت صابر ويوسف حسن.