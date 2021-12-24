شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الأفريقى على المائدة الفنية لـ على ماهر استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على مراجعة مباراة السوبر الأفريقى، والتى جمعت الأهلي والرجاء مساء الأربعاء الماضى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، قبل أن يفوز الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6/5، وذلك قبل اللقاء المرتقب لفيوتشر مع الأهلى يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

ويسعى الجهاز الفني لفيوتشر بقيادة على ماهر، إلى تحديد نقاط القوة والضعف فى الأهلى، واستكشاف الخطة الأقرب لبيتسو موسيمانى مدرب الفريق قبل اللقاء المرتقب بين فيوتشر والأهلى.

وانتظم ثلاثي المنتخب الوطنى أحمد رفعت، محمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد، فى مران فريق فيوتشر استعدادا لمباراة النادي الأهلي المقرر إقامتها يوم 26 ديسمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

كما شهد المران والذي أقيم داخل معسكر الإعداد للأهلى، حضور أيمن منصور عضو مجلس إدارة فيوتشر والذي حرص على عقد جلسة تحفيزية للاعبين قبل مباراة الأهلي المرتقبة.

وكان الجهاز الفنى لفيوتشر بقيادة علي ماهر قد منح اللاعبين الثلاثة راحة لمدة 24 ساعة بعد العودة من قطر مع بعثة المنتخب الوطني عقب المشاركة فى بطولة كأس العرب.