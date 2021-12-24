شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبحث عن مهاجم وقلب دفاع فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الفريق يحتاج إلى بعض التدعيمات فى موسم الانتقالات الشتوية المرتقب، وبالتحديد فى مركزى، المهاجم الصريح وقلب الدفاع.

وقال عادل في تصريحات خاصة: نسير فى خطة التدعيمات الشتوية فى يناير بخطى ثابتة، لم نفتح باب التفاوض حول أي لاعب، ونحتاج إضافات في مركزي قلب الدفاع ورأس الحربة.

وتلقى المقاولون العرب الهزيمة الثالثة له فى مسابقة الدورى العام بالموسم الجارى، بعد الخسارة أمام الزمالك فى مباراة الجولة السابعة بهدفين مقابل هدف.

وخاض المقاولون 7 مباريات فى الدورى العام، فاز فى مباراة واحدة على ايسترن كومبانى، وتعادل أمام طلائع الجيش والاسماعيلى، وتلقى الهزيمة من الأهلى وإنبى والزمالك.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 5 نقاط، حصدها ذئاب الجبل من فوز وتعادلين و3 هزائم، وسجل لاعبو المقاولون 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

وهنأ مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح النادى الأهلى ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين والجماهير، بمناسبة فوز الأهلى ببطولة السوبر الأفريقى على حساب نادى الرجاء المغربى وحصد اللقب الثامن في تاريخه.

وأرسل مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برقية تهنئة لنظيره في النادي الأهلي، وأكد المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى أن فوز الأهلى بالبطولة إنجاز يضاف إلى إنجازات الكرة المصرية، متمنيا التوفيق لكل الفرق المصرية في البطولات الخارجية.