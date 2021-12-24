شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتجه للإسكندرية اليوم لمواجهة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة أحمد عبد العزيز اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً السبت على ستاد الاسكندرية فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز .

ويخوض الطلائع مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن أحمد عبد العزيز قائمة المباراة التى تتجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

وعقد العميد أحمد مهدى مدير الكرة بالطلائع جلسة مع اللاعبين فى حضور الجهاز الفنى والإدارى، وذلك للتأكيد عليهم بأهمية المرحلة القادمة من عمر الدورى، وذلك بعد أن استعاد الفريق للثقة والروح المعنوية والقتالية العالية بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثية دون رد فى الجولة السابعة من عمر المسابقة0، فى ظل الدعم والمساندة التى يلقاها الفريق والجهاز الفنى والإدارى من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.

فى المقابل حرص أحمد عبد العزيز المدير الفنى للطلائع على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندري استعداداً لحصد النقاط الثلاث لتحسين وضع الفريق بجدول المسابقة حيث يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه تسعة أهداف.