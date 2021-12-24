شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الجزيرة مع الأهلى والزمالك مع سموحة فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الجولة الخامسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال ، على مستوى منافسات الدور الأول لترتيب الفريق من الأول الى الثامن ، حيث يلتقى الجزيرة مع الأهلى ، والزمالك مع سموحة ، بينما يلتقى مصر للتأمين مع الاتحاد السكندرى ، و المصرية للاتصالات مع سبورتنج.

ويتصدر نادى الجزيرة ترتيب فرق دورى سوبر كرة السلة، بعد انتهاء الجولة الرابعة من منافسات الدور الأول، حيث حقق الفوز فى المواجهات التى تم خوضها، ويأتى الأهلى فى المركز الثانى ثم الاتصالات والاتحاد السكندرى، وذلك بعد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك منذ ساعات والتى حسمها الأحمر.

فاز الجزيرة فى 4 مباريات وجمع 8 مباريات، ويليه الأهلى برصيد 7 نقاط بالفوز فى 3 مباريات والخسارة فى واحدة، ويليه المصرية للاتصالات والاتحاد السكندرى بنفس عدد مرات الفوز وعدد النقاط.

وفى المركز الخامس مصر للتأمين برصيد 6 نقاط ، بالفوز فى مواجهتين و الخسارة فى مواجهتين ، يليه سبورتنج بالمركز السادس برصيد 5 نقاط ، بالفوز فى مباراة و الهزيمة فى 3 مباريات ، و فى المركز السابع والثامن سموحة و الزمالك على الترتيب برصيد 4 نقاط فقط بالخسارة فى المواجهات التى تم خوضها .