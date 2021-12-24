وزير الرياضة يرد على هجوم جمهور الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن انتخابات الزمالك ستنظم وفقا للائحة الاسترشادية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «في بداية أزمة نادي الزمالك حدثت مشكلة كبيرة جدا، وكان لازم ندخل، لذلك تدخلنا بأكثر الطرق مرونة لتهدئة الوضع والتزمنا بالقوانين، ولم يكن أمامنا إجراء آخر»، مضيفا «الوزارة تعمل لصالح المؤسسة وليس فرد عايز يبقى رئيس نادي، لا نميل لطرف أو آخر، أحيانا الوزارة لا تستطيع التدخل بسبب اللوائح الداخلية التي توافق عليها الجمعية العمومية».

وأضاف أن المستشار مرتضى منصور لديه دلائل بشأن اللائحة، ومجلس الدولة أبدى رأيا يميل للائحة الاسترشادية، مشيرا إلى أحقية مرتضى منصور في الترشح لانتخابات الزمالك.

وحول تعرضه للهجوم من جمهور الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي قال «أحترم الجميع، كوني أحترم المؤسسات، أنا وزير شباب رياضة، أحيانا جمهور الأهلي يتهمني بدعم الزمالك والعكس، أنا أسير في خط مستقيم، مصر هي اللي أدامي».



واختتم «لعبت في نادي الأهلي كاراتيه لمدة سنة، ولعبت في نادي الزمالك وعملت به، حينما توليت منصب العلاقات العامة بالزمالك وقعت بروتوكول تعاون مع الأهلي، أنا لا أرى سوى مصر».