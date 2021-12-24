أول تعليق من زوجة مؤمن زكريا على شائعة وفاته

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت ريهام الشيمي زوجة نجم النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا، آخر تطورات حالته الصحية بعد الشائعة التي ترددت علي السوشيال ميديا حول وفاته.

حالة مؤمن زكريا الصحية

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر":"مؤمن زكريا بخير زي الفل وكويس ومش عارفه ليه كل لما يفرح بحاجة الناس تيجي تنكد عليه، جمهور الأهلي لما جاله امبارح فرح جدا، وكان سعيد جدا بفوز الأهلي بالسوبر الإفريقي".

رسالة زوجة مؤمن زكريا

وتساءلت:"هما بيستفادوا ايه لما ينكدوا علي مؤمن زكريا بنشر شائعة وفاته، كان مبسوط جدا امبارح بعد فوز الأهلي بالسوبر واللى فرحه اكتر الجمهور اللى جاله تحت البيت امبارح ليه الناس مش عايزه فرحته تكمل، راعوا نفسية مؤمن زكريا".

سفر مؤمن زكريا الي إنجلترا

وأكدت أن مؤمن زكريا سيسافر الي انجلترا بمجرد اصدار التأشيرة لاستكمال بعص الفحوصات والإجراءات الطبية.

وأشاد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك، بذهاب جماهير النادي الأهلي للاحتفال أمام بيت مؤمن زكريا بعد التتويج بالسوبر الأفريقي.