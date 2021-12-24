شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى: تغييرات موسيمانى قلبت السوبر الأفريقى والتنظيم سر فوزنا على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لطلائع الجيش، النادي الأهلي وجماهيره بالتتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على الرجاء المغربي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي، وانتهت بفوز الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6/5.

وقال بسيوني في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": أهنئ الأهلي على التتويج ببطولة السوبر الأفريقي، حققوا فوزاً مستحقاً، مباراة السوبر بالأمس كانت بدون وقت إضافي على عكس مباراة السوبر المحلي التي خضتها أمام الأهلي مع طلائع الجيش في كأس السوبر المصري والتي توج بها لطلائع بركلات الترجيح، والموقف كان متغير لأنني كنت أفتقد 8 لاعبين من القوام الأساسي على عكس الرجاء، والطلائع كان منظماً على أرض الملعب أمام الأهلي عكس الرجاء.

أضاف: تغييرات موسيماني كانت لها مفعول السحر في مباراة الرجاء، إصابة عمرو السولية أثرت على الأهلي بعض الشئ ولكن هذا هو الأهلي لديه ذخيرة كبيرة من اللاعبين، ومحمد شريف هداف الدوري أتعجب من عدم تواجده أساسياً من بداية اللقاء، وتأثير بيرسي تاو على الجبهة اليمنى كبير وكان السبب الرئيسي في هدف طاهر.

واختتم: أنا الآن في إجازة استفدت كثيراً وأحاول أن يكون لي بصمة في أي مكان أتواجد به، وهذا اتضح من خلال تواجدي مع الطلائع في أخر عامين، وأنا متاح للجميع في حالة وجود عرض مميز من أي نادي.