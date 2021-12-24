شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 / 12 / 2021 بالدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 24 / 12 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام ثلاثة لقاءات تجمع سيراميكا مع المقاولون العرب ومباراة الشرقية للدخان مع فاركو وأخيراً المصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى في إفتتاح الجولة الثامنة للمسابقة.

موعد مباراة سيراميكا والمقاولون العرب

تقام مباراة سيراميكا والمقاولون العرب في تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بعد التعادل بأربعة أهداف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من الزمالك بهدفين مقابل هدف بنفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه مثلهم فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.

موعد مباراة الشرقية للدخان وفاركو

تقام مباراة الشرقية للدخان وفاركو في الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الشرقية للدخان بعد التعادل السلبى مع مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر فاركو من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويقبع الشرقية للدخان في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 7 مباريات لم يحقق الفوز وتعادل في لقاء وحيد وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 16 هدف فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على فاركو بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع سيراميكا بأربعة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات ولم يخسر وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 15 هدف.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.