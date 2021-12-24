شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: كارتيرون يرفض عودة عمر جابر وأحمد توفيق للزمالك مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رفض التعاقد مع ثنائي بيراميدز عمر جابر وأحمد توفيق خلال الفترة المقبلة".

ووأوضح شبانة أن الثنائي تم عرضهما على إدارة الزمالك لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب كارتيرون وأكد على عدم الحاجة لهما ، وتابع: "ينتهي عقد الثنائي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق لهما التوقيع لأي نادي في يناير المقبل وهو ما جعل بعض الوكلاء يعرضا إسم الثنائي على الزمالك".

وفى سياق أخر أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

وجاءت القائمة كما يلي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة.

في خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

كان الزمالك قد حقق الفوز على فريق المقاولون العرب بهدفين لهدف واحد الثلاثاء الماضي في الجولة السابعة للدوري الممتاز سجلهما مصطفى فتحي وأوناجم.