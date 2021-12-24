شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يصرف مكافأة الفوز على الإسماعيلى قبل مباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إداره نادى سموحه برئاسه وليد عرفات مكافاه الفوز على الاسماعيلى بواقع 10 الاف جنيه لكل لاعب لتحفيز اللاعبين على استمرار الصحوه التى شاهدها الفريق بتحقيق الفوز على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف على استاد الاسكندرية .

وجاء قرار سموحة من أجل تحفيز اللاعبين قبل مباراة طلائع الجيش المؤجلة من الاسبوع الخامس والمقرر لها غداً السبت على استاد الاسكندريه.

وخاض الفريق تدريباته على ملاعب سموحه بدون راحه نظرا لضيق الوقت وقدم احمد سامى الشكر لكل اللاعبين على الروح العاليه والاصرار على تحقيق الفوز رغم سوء الاحوال الجويه ، ومن المنتظر ان يخوض الفريق مباراته القادمه بنفس العناصر التى خاض بيها الفريق مباراه الاسماعيلى .

وكان سامى قد اجتمع باللاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز فى المباريات الثلاثه الاسماعيلى و الطلائع واخير البنك الاهلى قبل توقف الدورى للمشاركه فى البطوله الافريقيه .