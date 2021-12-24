شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى المقاولون: شد فى السمانة يمنع حمدى زكى من مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد حمدي زكي صانع ألعاب المقاولون العرب، للإصابة بشد في السمانة خلال مشاركته في مران فريقه الأخير استعداداً لمواجهة سيراميكا اليوم،الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويفتقد المقاولون العرب لعدد من العناصر المهمة بالإضافة إلى محمد حمدي زكي، أبرزها أمير عابد ظهير أيمن الفريق، وخالد الحسيني بسبب الإصابة، وحسن الشامي الظهير الأيسر والذي تلقى الكارت الأحمر في مباراة الزمالك الماضية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط، بعدما خاض ذئاب الجبل 7 مباريات، فازوا في مباراة واحدة ووتعادلوا في مباراتين وخسروا 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

وكان المقاولون قد خسر في مباراة الجولة الماضية أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، في لقاء مثير حتى الدقائق الأخيرة، ويسعى المقاولون إلى تصحيح مساره في بطولة الدوري بعد فترة من النتائج السلبية.

من ناحية أخرى، أعلن الفرنسى ديدييه جوميز المدير الفنى لمنتخب موريتانيا عن القائمة النهائية التي سيشارك بها في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022، فى الكاميرون، حيث ضمت القائمة ممادو نياس لاعب المقاولون العرب.

وتأهل منتخب موريتانيا لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالى، وسيشارك في نسخة الكاميرون المقبلة ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات تونس ومالي وجامبيا.