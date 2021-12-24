شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: مدرب سموحة يوافق على عودة مروان حمدى للزمالك بشرط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "احمد سامي يوافق علي عودة مروان حمدي للزمالك في حالة طلبه في يناير، بناءا علي رغبة اللاعب ووكيله، بشرط أن يتم الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة".
وأكد شبانة أن أمير مرتضى أجرى اتصالًا باللاعب وأخطره أنه سيلعب أساسيًا خاصة أن هناك عروض تلقاها سيف الجزيري وقد يرحل عن الفريق، وبالتالي هناك أزمة في مركز رأس الحربة ، وواصل "اقتنع مروان وتحدث مع مدربه الذي أكد أنه لن يقف أمامه وسينفذ طلبه رغم حاجته الفنية له".
وجاءت القائمة كما يلي:
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد.
في خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة.
في خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.
في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
كان الزمالك قد حقق الفوز على فريق المقاولون العرب بهدفين لهدف واحد الثلاثاء الماضي في الجولة السابعة للدوري الممتاز سجلهما مصطفى فتحي وأوناجم.
وشهد مران الزمالك الذي أقيم اليوم بمقر القلعة البيضاء، حالة من المعنويات المرتفعة بين لاعبي الفريق، وذلك في إطار استعداداتهم لمواجهة غزل المحلة بمنافسات مسابقة الدوري العام.
وشارك طارق حامد لاعب الفريق في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وكان اللاعب حصل على راحة من تدريب أمس بقرار الفرنسي باتريس كارتيرون خاصة وأنه سيغيب عن مباراة غزل المحلة المقبلة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.