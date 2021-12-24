شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: مدرب سموحة يوافق على عودة مروان حمدى للزمالك بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "احمد سامي يوافق علي عودة مروان حمدي للزمالك في حالة طلبه في يناير، بناءا علي رغبة اللاعب ووكيله، بشرط أن يتم الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة".

وأكد شبانة أن أمير مرتضى أجرى اتصالًا باللاعب وأخطره أنه سيلعب أساسيًا خاصة أن هناك عروض تلقاها سيف الجزيري وقد يرحل عن الفريق، وبالتالي هناك أزمة في مركز رأس الحربة ، وواصل "اقتنع مروان وتحدث مع مدربه الذي أكد أنه لن يقف أمامه وسينفذ طلبه رغم حاجته الفنية له".