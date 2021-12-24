شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الجزيرى: اللاعب لديه 6 عروض خارجية.. ويُرحّب بالرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء أباظة وكيل التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، عن تلقيه عروض لرحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، وقال علاء أباظة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "هناك 6 عروض للتعاقد مع سيف الدين الجزيري، هناك ناديين من السعودية ومثلهما في قطر، ونادٍ تركي وآخر إماراتي".

وأضاف: "لا توجد أي عروض رسمية، فقط اتصالات من الأندية واستفسار للتعاقد مع اللاعب في يناير ، وأشار: "عقد الجزيري مستمر بعد عامين ونصف، ولا يوجد شرط جزائي قبل نهاية الموسم المقبل مع الزمالك، وشرطه الجزائي بعد ذلك يصل لما هو أكثر من 2 مليون دولار".

وأكمل: "الزمالك لم يتحدث معي لأنه لا يوجد عروض رسمية حتى الآن، خاصة وأن سيف الجزيري وصل مصر منذ 3 أيام فقط بعد مشاركته في كأس العرب".

وواصل: "هناك اتصالات من بعض الوكلاء، بدأت الأمور تتطور مع نهاية بطولة كأس العرب، ولم يكن هناك وقت للجلوس مع إدارة الزمالك، لكنهم تواصلوا معي لمعرفة رغفبة الجزيري الذي لا يمانع الرحيل إذا وصل عرض جيد".

وأشار: "سيف الجزيري ينتظر عرض مناسب وليس لديه مشكلة في الخروج من الدوري المصري، مع اقتناعه بأنه متواجد مع نادٍ كبير مثل الزمالك".

وشدد"أعتقد أن سيف يحتاج للعب لنادي كبير إذا رحل من الزمالك، وهدفه الأساسي ليس الأموال، سينظر أولًا لأسم وتاريخ النادي الذي يمكنه الانضمام له".

واختتم بالحديث عن محمد مجلي لاعب المقاولون، الذي يعتبر أيضًا ضمن موكليه"كانت هناك مفاوضات مع الزمالك بشأن انضمام مجلي من المقاولون والأمور كانت تسير بطريقة جيدة ولكن أزمة القيد واصدار حكم منع الزمالك من التعاقدات، أوقف الصفقة".