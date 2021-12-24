شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس اجتماع الأهلى مع انفانتينو على هامش السوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس الاجتماع الذي دار بين مسؤولي النادي الأهلي وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على هامش مباراة كأس السوبر الأفريقي، التي جمعت الأهلي والرجاء المغربي وانتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 6/5 بركلات الجزاء الترجيحية، حيث ناقش مسؤولي الأهلي أزمة انطلاق مونديال الأندية في وقت إقامة بطولة أمم أفريقيا، بما يعني حرمان الأهلي من لاعبيه الدوليين.

وقال شوبير عبر برنامجه "ملعب أون تايم": حدث لقاء على هامش مباراة السوبر الأفريقي بين انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومسؤولي الأهلي وأوضحوا له الأمر وأنه من غير المنطقي أن يلعب الأهلي منقوصاً من لاعبيه بسبب أمم أفريقيا، وانفانتينو أكد أنه متفهم ومازال البحث قائماً.

أضاف: من خلال متابعتي للأمر الفيفا لا يتراجع عن قراراته، وسننتظر ونرى ولكن الأهلي مازال في مأزق بالتأكيد، والفيفا ينحاز للكرة الأوروبية وليست الأفريقية، بسبب قوة الاتحاد الأوروبي، والأندية الأوروبية وخاصة الانجليزية التي تمتلك سطوة مادية كبيرة.

وتوج الأحمر بلقب كأس السوبر الإفريقى لكرة القدم للمرة الثامنة فى تاريخه، عقب فوزه 6 / 5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوى المغربى أمس الأربعاء على ملعب (أحمد بن على) المونديالى فى العاصمة القطرية الدوحة.