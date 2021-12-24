شكرا لقرائتكم خبر عن براون: فقدنا التركيز فخسرما من سموحة ومن حق جماهير الإسماعيلى أن تغضب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للإسماعيلى عن بالغ حزنه جراء تعرض الفريق لهزيمة أمام سموحة في بطولة الدوري خلال اللحظات الأخيرة ، وأشار فى تصريحات للموقع الرسمى :”أهدرنا العديد من الفرص السهلة فى الشوط الأول كانت كفيلة بإنهاء المباراة لصالحنا”.

وتابع المدرب الأرجنتيني :”النتيجة غير عادلة بكل تأكيد لكنها كرة القدم فى النهاية “، وشدد براون:” غياب التركيز عن بعض لاعبي الإسماعيلي كان السبب الرئيسى والأهم فى فقدان الثلاث نقاط لكن علينا أن نتحسن أكثر ونتجنب تكرار مثل تلك المواقف اعتبارا من اللقاءات المقبلة”.

وواصل :” أعلم مدى حزن وإستياء جماهير الدراويش العاشقة للفريق بدون شك من حقهم الغضب فهذا أمر طبيعي لكن الفريق في موقف صعب للغاية ويحتاج لدعمهم المستمر”.

وأتم حديثه :”مجلس إدارة النادى يسعى بقدر المستطاع لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية والذى سيسهم فى تطور الفريق للأفضل”.