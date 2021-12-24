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براون: فقدنا التركيز فخسرما من سموحة ومن حق جماهير الإسماعيلى أن تغضب

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القاهرة - سامية سيد - عبر الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للإسماعيلى عن بالغ حزنه جراء تعرض الفريق لهزيمة أمام سموحة في بطولة الدوري خلال اللحظات الأخيرة ، وأشار فى تصريحات للموقع الرسمى :”أهدرنا العديد من الفرص السهلة فى الشوط الأول كانت كفيلة بإنهاء المباراة لصالحنا”.

 

وتابع المدرب الأرجنتيني :”النتيجة غير عادلة بكل تأكيد لكنها كرة القدم فى النهاية “، وشدد براون:” غياب التركيز عن بعض لاعبي الإسماعيلي كان السبب الرئيسى والأهم فى فقدان الثلاث نقاط لكن علينا أن نتحسن أكثر ونتجنب تكرار مثل تلك المواقف اعتبارا من اللقاءات المقبلة”.

 

وواصل :” أعلم مدى حزن وإستياء جماهير الدراويش العاشقة للفريق بدون شك من حقهم الغضب فهذا أمر طبيعي لكن الفريق في موقف صعب للغاية ويحتاج لدعمهم المستمر”.

 

وأتم حديثه :”مجلس إدارة النادى يسعى بقدر المستطاع لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية والذى سيسهم فى تطور الفريق للأفضل”.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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