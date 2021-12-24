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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الغد بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الحكام للاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، التي ستقام غدًا الجمعة، وتشهد إقامة 3 مباريات بالمسابقة.
المصرى × الاتحاد السكندرى
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ومن ناحية أخرى أبلغ الاتحاد المصرى لكرة القدم، الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA بغلق باب الترشيح الإثنين الماضى، لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الجديد المقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل، وذلك وفق المخطط الزمنى الذى وضعه الاتحاد المصرى واعتمده الاتحاد الدولي وصولًا إلى انتخاب مجلس إدارة جديد.
فيما تضم القائمة الثانية لانتخابات اتحاد الكرة: محمد إبراهيم رئيسا ومحمد حسني نائبا للرئيس والأعضاء مؤمن جاد وأسامة محمود ومحمد حسن ومصطفى محمد وحامد مرتضى وإسلام عبد رب النبي ونيفين جمال واحتياطيا مصطفى لطفي وشريف عبد المنعم ونجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.
من المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم يوم السبت المقبل الأسماء النهائية للمرشحين بعد مراجعة أوراق الترشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.