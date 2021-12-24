زوجة مؤمن زكريا ترد على شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

استنكرت ريهام الشيمي، زوجة مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، الشائعات المتداولة بخصوص وفاته، مؤكدة أنه بخير وبصحة جيدة.

وقالت ريهام الشيمي في تصريحات عبر قناة "أون سبورت 1" التليفزيونية: "مؤمن بخير الحمد لله وبصحة جيدة، لا أعلم سبب قيام الناس بنشر مثل هذه الأخبار، هذه ليست المرة الأولى".

وأضافت: "مؤمن كان سعيدا بوقوف الجماهير تحت منزلنا لتحيته بعد فوز الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي، لكن هذه الشائعات تسببت في ضياع فرحتنا بهذا الموقف".

وتابعت: "محمود الخطيب وزوجته وسيد عبد الحفيظ وحسام غالي في تواصل مستمر معنا، وهذا الأمر يرفع روح مؤمن المعنوية، النادي الأهلي لا يتأخر عنه في أي شيء".

واستمرت: "مؤمن يتابع مع عدة أطباء وعملية تعافيه تسير بشكل جيد، لكنه يواجه صعوبة قليلا في المشي".

وأردفت: "هناك طبيب في إنجلترا كان على تواصل مع مؤمن عبر الفيديو، وكان من المفترض أن يسافر لمتابعة العلاج هناك لكن تأشيرة السفر لم تصدر حتى الآن".

وفي ختام تصريحاتها ناشدت زوجة مؤمن زكريا السفارة البريطانية بتعجيل إجراءات صدور تأشيرة السفر، لكي يتمكن لاعب الأهلي السابق من السفر لمتابعة العلاج.